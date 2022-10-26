Замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов проинспектировал ход строительства дорог в городе

УрБК, Екатеринбург, 01.06.2023. Заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов проинспектировал ход строительных и ремонтных работ на дорогах города. Он отметил, что специалисты работают с соблюдением установленного плана и объекты будут сданы в срок, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В ходе инспекции замглавы осмотрел участок от Сибирского тракта до Александровского бульвара перспективного микрорайона Новокольцовский. Здесь в рамках подготовки к Международному фестивалю университетского спорта 2023 года срок сдачи объекта был сокращен на два месяца. Работы здесь уже завершаются: специалисты благоустраивают прилегающую территорию. Объект будет сдан в июне.
Построенная улица Новокольцовская шириной 80 м будет иметь шесть полос. С одной стороны дороги будет располагаться бульвар для пешеходов и велосипедистов.
Также в этой локации подходит к концу создание пешеходного моста через Исеть. Это позволит жителям микрорайона получить прямой доступ к улице Щербакова.
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