Замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов проинспектировал ход строительства дорог в городе

УрБК, Екатеринбург, 01.06.2023. Заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов проинспектировал ход строительных и ремонтных работ на дорогах города. Он отметил, что специалисты работают с соблюдением установленного плана и объекты будут сданы в срок, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



В ходе инспекции замглавы осмотрел участок от Сибирского тракта до Александровского бульвара перспективного микрорайона Новокольцовский. Здесь в рамках подготовки к Международному фестивалю университетского спорта 2023 года срок сдачи объекта был сокращен на два месяца. Работы здесь уже завершаются: специалисты благоустраивают прилегающую территорию. Объект будет сдан в июне.



Построенная улица Новокольцовская шириной 80 м будет иметь шесть полос. С одной стороны дороги будет располагаться бульвар для пешеходов и велосипедистов.



Также в этой локации подходит к концу создание пешеходного моста через Исеть. Это позволит жителям микрорайона получить прямой доступ к улице Щербакова.