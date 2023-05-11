В Екатеринбурге на месяц закроется движение транспорта по переулку Зеленый в Орджоникидзевском районе

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2023. В Екатеринбурге с 22 по 31 мая 2023 года будет перекрыто движение транспорта на улице ...

В Екатеринбурге с 22 мая перекроют движение транспорта на участке улицы Ротной

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2023. В Екатеринбурге перекроют движение транспорта по улице Калинина с 15 мая до 20 сентября ...

В Екатеринбурге на пять месяцев закроют движение транспорта на участке улицы Калинина

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2022. В Екатеринбурге с 15 ноября по 15 декабря 2022 года будет закрыто движение транспорта ...

В Екатеринбурге на месяц закроется движение транспорта по переулку Кольцова

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2019. В Екатеринбурге специалисты ЕМУП «Водоканал» с понедельника, 27 мая, закрыли движение ...

В Екатеринбурге на месяц закрыли участок переулка Соснового для прокладки водовода

В Екатеринбурге на Уралмаше больше чем на год перекроют переулок Сосновый

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2016. В Екатеринбурге строители закроют движение транспорта по переулку Сосновому от улицы ...