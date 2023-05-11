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Вчера, 14:42

В Екатеринбурге на месяц закроется движение транспорта по переулку Зеленый в Орджоникидзевском районе

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2023. В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга на месяц будет перекрыто движение транспорта по переулку Зеленый. Частный транспорт не сможет проехать здесь с 13 июня по 13 июля 2023 года, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В этот период в переулке Зеленый, на отрезке от улицы Калинина до улицы Уральских Рабочих, будут производиться работы по строительству трубопровода. Автомобилисты смогут объехать зону перекрытия по улицам Калинина, Уральских Рабочих, Народного Фронта и переулку Краснополянскому. Отмечается, что схема движения общественного транспорта изменена не будет.

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