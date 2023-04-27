УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 11:03

Выручка крупнейших российских управляющих компаний за год выросла на 16%

УрБК, Москва, 31.05.2023. По итогам января-марта 2023 года выручка крупнейших российских управляющих компаний от услуг доверительного управления составила 13 млрд руб. Это на 16% больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает «Коммерсантъ».

Участники рынка отмечают, что блокировка иностранных активов российских инвесторов, уход нерезидентов и ограничение доступа к западной инфраструктуре оказали сильное отрицательное влияние на выручку. Но индустрии удалось быстро адаптироваться.

При этом структура рынка поменялась: если в прошлом году на пять крупнейших компаний приходилось более 55% выручки, то сейчас — 43,5%. У четырех из них большая часть выручки складывается из розничного бизнеса, а он в 2022 году был одним из наиболее пострадавших. Из-за этого наблюдался либо символический рост показателя, либо снижение. Положительный результат по динамике выручки удалось получить в первую очередь за счет привлечения средств инвесторов в открытые ПИФы с выплатой промежуточного дохода.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
27.04.2023 Чистая прибыль российских управляющих компаний за 2022 год выросла на 70%

УрБК, Москва, 27.04.2023. По итогам 2022 года чистая прибыль управляющих компаний от услуг доверительного управления ...

27.09.2019 ММК поднялся на одну строчку в рейтинге крупнейших компаний России

УрБК, Магнитогорск, 27.09.2019. Магнитогорский металлургический комбинат занял 26 место в рейтинге крупнейших ...

24.09.2015 «СКБ-банк» вошел в рейтинг крупнейших компаний России «РБК 500»

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2015. «СКБ-банк» вошел в рейтинг крупнейших компаний России «РБК 500». Об этом сообщает ...

01.06.2015 Выручка российских производителей IT-оборудования упала на 8%

УрБК, Москва, 01.06.2015. Выручка российских производителей IT-оборудования в 2014 году сократилась на 8%. Об этом ...

29.10.2013 ОАО «СКБ-банк» вошло в топ-20 крупнейших компаний Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 29.10.2013. Аналитики журнала «Деловой квартал» подготовили рейтинг крупнейших компаний региона. ...

Популярные новости
05.05.2023В Чкаловском районе Екатеринбурга горит пластиковый мусор на площади 2 тыс. кв. метров05.05.2023В Екатеринбурге 9 мая будет изменено движение 19 маршрутов автобусов из-за праздничных мероприятий05.05.2023Компания «Атомстройкомплекс» поздравила с Днем Победы ветеранов и тружеников тыла в Орджоникидзевском и Октябрьском районах Екатеринбурга05.05.2023Сотрудники Уральской авиалесоохраны локализовали природные пожары в Невьянском и Режевском лесничествах05.05.2023Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на выполнение работ по устройству временного проезда в квартале № 17
Архив новостей
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18