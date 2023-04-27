Выручка крупнейших российских управляющих компаний за год выросла на 16%

УрБК, Москва, 31.05.2023. По итогам января-марта 2023 года выручка крупнейших российских управляющих компаний от услуг доверительного управления составила 13 млрд руб. Это на 16% больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает «Коммерсантъ».
Участники рынка отмечают, что блокировка иностранных активов российских инвесторов, уход нерезидентов и ограничение доступа к западной инфраструктуре оказали сильное отрицательное влияние на выручку. Но индустрии удалось быстро адаптироваться.
При этом структура рынка поменялась: если в прошлом году на пять крупнейших компаний приходилось более 55% выручки, то сейчас — 43,5%. У четырех из них большая часть выручки складывается из розничного бизнеса, а он в 2022 году был одним из наиболее пострадавших. Из-за этого наблюдался либо символический рост показателя, либо снижение. Положительный результат по динамике выручки удалось получить в первую очередь за счет привлечения средств инвесторов в открытые ПИФы с выплатой промежуточного дохода.
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