Прокуратура начала проверку в связи с длившейся 31 час задержкой вылета самолета Red Wings из Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2023. Свердловская транспортная прокуратура начала проверку сообщения о задержке вылета рейса авиакомпании Red Wings Екатеринбург — Анталья. Вылет был отложен на 31 час, но пассажиров не уведомили об этом своевременно, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Свердловская транспортная прокуратура проведет надзорные мероприятия, по результатам которых даст оценку соблюдения авиаперевозчиком законодательства о защите прав потребителей.
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