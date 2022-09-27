Бюро переводов в Москве «Перевод и Право»

Москва - один из самых крупных городов мира, где ежедневно совершаются бизнес-сделки между российскими и зарубежными компаниями. В ходе их проведения не обойтись без помощи квалифицированных лингвистов, хорошо владеющих иностранными языками. От этого зависит успешность взаимодействия с деловыми партнерами из-за рубежа.



Воспользоваться услугами компетентных специалистов предлагает компания «Перевод и Право» https://perevodpravo.ru/. В ее штат входят свыше 900 лингвистов, свободно владеющих более 60 иностранными языками. Высокая квалификация специалистов подтверждается лингвистическим образованием и наличием международных сертификатов.



Предоставляемые услуги



В профессиональном бюро можно заказать все виды устного перевода, в том числе последовательный и синхронный. Услуги оказываются на разовой и регулярной основе. При необходимости лингвисты могут сопровождать клиента на конференциях, презентациях, бизнес-сделках и других мероприятиях, где особое значение придается правильному взаимодействию с иностранными партнерами. Компания также готова предоставить компетентного гида с хорошим знанием Москвы и ее культурных/исторических особенностей для проведения ознакомительных экскурсий.



Помимо устного перевода, в профессиональном бюро можно заказать письменный. Опытные лингвисты готовы локализовать документы, справки, анализы, лицензии и другие виды документации. Специалисты работают с разными тематиками и направлениями, включая строительство, медицину, IT и бизнес.



Почему выгодно обратиться в профессиональное бюро



Главные плюсы обращения в компанию:



— высокое качество перевода, которое обеспечивают дипломированные лингвисты с большим рабочим стажем;

— локализованные документы можно сразу заверить нотариально;

— подходящий лингвист предоставляется в течение 15 минут;

— к выполнению заказа специалисты приступают сразу после оплаты;

— постоянные клиенты могут получать хорошие скидки;

— у специалистов есть вся необходимая техника для работы: наушники, диктофоны, ноутбуки и другое оборудование.



Всем клиентам, обращающимся в компанию, гарантируется конфиденциальность документов. Перед заказом услуги оказываются подробные бесплатные консультации. Стоимость работ рассчитывается индивидуально.







Заявки на оказание услуги в Москве принимаются на официальном сайте бюро через форму обратной связи и по указанному телефону.



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