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Вчера, 16:02

За 2022 год в России было произведено 1,11 млрд декалитров алкоголя

УрБК, Москва, 30.05.2023. За 2022 год в России было произведено 1,11 млрд декалитров (дал) алкоголя. Это на 2,2% больше, чем годом ранее, и рекордный показатель в целом, сообщает «Прайм» со ссылкой на главу Росалкогольрегулирования Димитрия Бурцева.

Всего было произведено 800 млн дал пива, 100 млн дал — пивных напитков, 200 млн дал — остальных видов алкоголя. Импорт продукции снизился на 11%, до 95 млн дал. Экспорт незначительно вырос, составив 44 млн дал.

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