Иностранные компании за год вывели из России 36 млрд долларов США

УрБК, Москва, 29.05.2023. Ушедшие с российского рынка иностранные инвесторы, продав свой бизнес, вывели из страны примерно 36 млрд долл. США. Об этом рассказал со ссылкой на данные ЦБ РФ начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, сообщает «Прайм».



С марта 2022 по март 2023 года состоялось 200 сделок по продаже активов уходящих из России компаний. Из них 20% продали активы стоимостью более 100 млн долл. США. В дальнейшем правительственная комиссия будет ограничивать ежемесячный выход нерезидентов с рынка РФ.