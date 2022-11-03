Контактные линзы разрешат ввозить в Россию по параллельному импорту

УрБК, Москва, 26.05.2023. Контактные линзы в течение двух недель внесут в список товаров, которые можно ввозить в Россию по параллельному импорту. Минпромторг РФ внесет в обновленный перечень продукцию производителей Alcon Laboratories Inc., Bausch & Lomb, Johnson & Johnson (J&J).
«С учетом того, что в условиях новых санкций практика выдачи экспортных лицензий на эти товары еще не сформировалась, эта мера будет превентивной, направленной на безусловное обеспечение этой продукцией российского рынка», — цитирует сообщение ведомства «Прайм».
Если официальные поставки сохранятся, то эти товары исключат из перечня.
Уточним, что ранее американская компания Johnson & Johnson предупредила своих российских партнеров о приостановке импорта контактных линз в страну.
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