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Сегодня, 12:00

Российские власти не планируют вводить новые ограничения на валютные сбережения

Российские власти не планируют вводить новые ограничения в отношении валютных сбережений граждан. Об этом заявил зампред Банка России Алексей Заботкин, сообщает ТАСС.

Уточним, что с марта 2022 года регулятор ограничил выдачу иностранной валюты с действующих вкладов суммой в 10 тыс. долл. США. Эта мера будет действовать до 9 сентября 2023 года. Такое решение принято на фоне санкций и волатильности на финансовом рынке.

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