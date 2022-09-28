Российские власти не планируют вводить новые ограничения на валютные сбережения

Российские власти не планируют вводить новые ограничения в отношении валютных сбережений граждан. Об этом заявил зампред Банка России Алексей Заботкин, сообщает ТАСС.



Уточним, что с марта 2022 года регулятор ограничил выдачу иностранной валюты с действующих вкладов суммой в 10 тыс. долл. США. Эта мера будет действовать до 9 сентября 2023 года. Такое решение принято на фоне санкций и волатильности на финансовом рынке.