Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел прием граждан из микрорайона Кольцово

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел прием граждан. В этот раз он рассмотрел предложения жителей микрорайона Кольцово о повышении комфортности жизни на данной территории, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



В частности, инициативная группа граждан обратилась к главе города с просьбой помочь в реализации благоустройства зеленых зон района. Алексей Орлов пообещал реализовать сразу несколько проектов в этом направлении: привести в порядок парк, который находится в Кольцово, а также организовать высадку деревьев совместно с Гильдией строителей Урала.



«Гильдия строителей Урала предложила высадить 300 деревьев к юбилею Екатеринбурга. Можно будет часть из них посадить в микрорайоне Кольцово. Надо будет только определиться с локацией», — сказал глава города.



Также горожане интересовались, предусмотрено ли в микрорайоне строительство новых социальных объектов, в частности, детских садов и школ. Замглавы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева сообщила, что сейчас идет поиск подходящих локаций для реализации данных соцпроектов. Кроме этого, Алексей Орлов пообещал взять на контроль вопрос обеспечения медицинским персоналом местной поликлиники.



Глава Екатеринбурга также пообещал в ближайшее время посетить микрорайон Кольцово в ходе еженедельного объезда города.



«Мы включим визит в микрорайон Кольцово в план еженедельного объезда и, я думаю, посетим его на следующей неделе. В рамках поездки обязательно зайдем в школу, пройдем по парку и познакомимся с вашими объектами более детально», — пообещал Алексей Орлов.