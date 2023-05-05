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В Свердловской области на базе Уральской авиалесоохраны создадут группу резерва из 200 человек

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2023. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил создать на базе Уральской авиалесоохраны дополнительную группировку, в состав которой войдут порядка 200 человек. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

«Необходимо уже сегодня начать комплектование такого резерва, в том числе необходимыми инструментами и средствами связи. Это поможет быстрее и эффективнее реагировать на природные пожары в Свердловской области, а также усилит работу в рамках межрегионального маневрирования», — говорится в сообщении.

Кроме того, губернатор поручил местному Министерству финансов изыскать необходимые средства для реализации задачи по комплектации группы резерва.

Напомним, в скором времени сотрудники Уральской авиалесоохраны получат порядка пяти новых лесопатрульных комплексов для ликвидации природных пожаров.

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