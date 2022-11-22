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Вчера, 13:05

УБРиР добавил новые функции для сервиса по изменению данных юридических лиц

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) добавил новые функции для сервиса «Внесение изменений в ЕГРЮЛ». Предприниматели смогут с его помощью изменить юридический адрес и внести правки в устав компании. Подать заявку можно на сайте банка, сообщает пресс-служба финансовой организации.

Сервис автоматически формирует требуемые документы и направляет их в налоговую службу. Пользователю нужно только заполнить поля анкеты на сайте, подписать документы с помощью электронной цифровой подписи и произвести оплату. Ответ от налоговой службы вместе с готовыми документами поступит в личный кабинет заявителя на сайте в течение пяти дней.

Если предприниматель не хочет подавать документы в электронном виде, он может составить заявку с помощью сервиса, а затем передать ее в налоговую самостоятельно.

«УБРиР стремится облегчить работу бизнесу, в том числе упростить взаимодействие с органами власти. Поэтому мы расширили функционал сервиса. С его помощью в одном месте можно легко, без ошибок и изучения законов подготовить необходимые документы для внесения изменений в данные о компании», — рассказала директор департамента корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина.

Напомним, помимо внесения изменений в устав и юридический адрес, клиенты могут поменять название своей компании, указать нового руководителя, изменить код ОКВЭД, а также зарегистрировать новый бизнес и даже закрыть действующий. Ознакомиться с этим функционалом можно на сайте УБРиР.

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