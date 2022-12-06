Исполнение расходной части бюджета Екатеринбурга в I квартале 2023 года составило 22,5%

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2023. По итогам I квартала 2023 года доходная часть бюджета Екатеринбурга составила 12 млрд 871 млн руб., что составляет 20% от плана. Расходная часть исполнена на 14 млрд 882 млн руб. — 22,5% от плана, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Более 93% расходов городской казны пошли на реализацию мероприятий муниципальных и ведомственных целевых программ. На сферу образования пошло 52,7% от всех затрат, на социальную поддержку граждан — 8,9%, на культуру — 3,7%, на физическую культуру и спорт — 5,1%.