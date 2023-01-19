Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил список проектов инициативного бюджетирования

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил 60 проектов инициативного бюджетирования, которые были отобраны для реализации в уральской столице. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Как стало известно, большая часть инициатив связана с покупкой оборудования и оснащения для спортивных, культурных и образовательных организаций. Так, в скором времени закупят новые инструменты для детской музыкальной школы № 7 имени С. В. Рахманинова, установят новое оборудование в клубе «Искра», доставят инвентарь в спортивную школу по футболу «ВИЗ», а также парусное оборудование в спортшколу Верх-Исетского района.
«Благодаря реализации проекта «Нетворкинг «7-А» в структурном подразделении «На Шевелева» ЦКиИ «Верх-Исетский» будет создано пространство для общения людей с ограниченными возможностями здоровья», — говорится в сообщении.
Также власти города облагородят территорию гимназии № 210 «Корифей», поставят камеры в рамках проекта «Безопасная школа» и предоставят костюмы для участников патриотического проекта «Почетный караул».
Полный список победителей конкурса опубликован на официальном портале Екатеринбурга.
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил сроки проведения городского конкурсного ...17.03.2021 В администрации Екатеринбурга выбрали проекты социальных инициатив для реализации в 2021 году
УрБК, Екатеринбург, 17.03.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил результаты конкурсного отбора проектов ...09.06.2020 Глава Екатеринбурга запустил второй конкурсный отбор проектов инициативного бюджетирования
УрБК, Екатеринбург, 09.06.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о начале второго ...01.04.2020 В администрации Екатеринбурга подвели итоги I этапа конкурса по финансированию инициатив горожан
УрБК, Екатеринбург, 01.04.2020. Департамент финансов администрации муниципального образования город Екатеринбург подвел ...24.01.2020 Администрация Екатеринбурга начала конкурсный отбор проектов инициативного бюджетирования
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о старте конкурсного ...