Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил список проектов инициативного бюджетирования

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил 60 проектов инициативного бюджетирования, которые были отобраны для реализации в уральской столице. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.



Как стало известно, большая часть инициатив связана с покупкой оборудования и оснащения для спортивных, культурных и образовательных организаций. Так, в скором времени закупят новые инструменты для детской музыкальной школы № 7 имени С. В. Рахманинова, установят новое оборудование в клубе «Искра», доставят инвентарь в спортивную школу по футболу «ВИЗ», а также парусное оборудование в спортшколу Верх-Исетского района.



«Благодаря реализации проекта «Нетворкинг «7-А» в структурном подразделении «На Шевелева» ЦКиИ «Верх-Исетский» будет создано пространство для общения людей с ограниченными возможностями здоровья», — говорится в сообщении.



Также власти города облагородят территорию гимназии № 210 «Корифей», поставят камеры в рамках проекта «Безопасная школа» и предоставят костюмы для участников патриотического проекта «Почетный караул».



Полный список победителей конкурса опубликован на официальном портале Екатеринбурга.