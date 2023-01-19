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Вчера, 14:03

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил список проектов инициативного бюджетирования

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил 60 проектов инициативного бюджетирования, которые были отобраны для реализации в уральской столице. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Как стало известно, большая часть инициатив связана с покупкой оборудования и оснащения для спортивных, культурных и образовательных организаций. Так, в скором времени закупят новые инструменты для детской музыкальной школы № 7 имени С. В. Рахманинова, установят новое оборудование в клубе «Искра», доставят инвентарь в спортивную школу по футболу «ВИЗ», а также парусное оборудование в спортшколу Верх-Исетского района.

«Благодаря реализации проекта «Нетворкинг «7-А» в структурном подразделении «На Шевелева» ЦКиИ «Верх-Исетский» будет создано пространство для общения людей с ограниченными возможностями здоровья», — говорится в сообщении.

Также власти города облагородят территорию гимназии № 210 «Корифей», поставят камеры в рамках проекта «Безопасная школа» и предоставят костюмы для участников патриотического проекта «Почетный караул».

Полный список победителей конкурса опубликован на официальном портале Екатеринбурга.

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