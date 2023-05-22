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22.05.2023

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев дал поручения по профилактике природных пожаров

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручения, направленные на профилактику лесных пожаров и усиление контроля над ситуацией с ними. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Главы муниципалитетов должны будут организовать патрули на въездах в лесопарки, на подъездах к популярным у охотников и рыбаков местам. К этой работе вместе с официальными лицами будут привлекаться общественные организации и добровольцы.

Местные администрации также обязаны вести оперативное информирование граждан о точках сбора волонтеров, которые могут помочь в тушении пожаров. Для этого предлагается использовать собственные аккаунты в соцсетях, сайты администраций муниципалитетов, местные СМИ.

Кроме того, поручено системно публиковать данные о текущей ситуации по борьбе с пожарами, прогноз по пожароопасной обстановке, данные о нарушениях особого режима, рекомендации о действиях в условиях смога.

Главы муниципалитетов будут каждый день отчитываться перед губернатором об актуальной ситуации, привлеченных силах и средствах.

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