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19.05.2023

В Свердловской области годовая инфляция обновила пятилетний минимум

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2023. Годовая инфляция в Свердловской области опустилась с 3,5% в марте до 2,3% по итогам апреля. Это минимальный показатель с июля 2018 года, сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.

Снижение обусловлено эффектом высокой базы. При расчете перестал учитываться существенный ценовой прирост апреля прошлого года.

Продовольственные товары в апреле 2023 года подешевели по сравнению с апрелем 2022 года. Это связано с ростом объема производства в стране и регионе. Данная тенденция коснулась хлеба, макарон, мясных и молочных продуктов.

На непродовольственные товары ускорилось годовое снижение цен. В прошлом году население опасалось перебоев в поставках, поэтому активно закупалось сухими кормами для животных, средствами личной гигиены, бытовой химией, парфюмерией и косметикой. Из-за этого цены выросли. Сейчас спрос стабилизировался и товары подешевели.

Также снизился темп роста цен на услуги. На это повлияла стабилизация ситуации с медицинскими услугами. Из-за ослабления рубля и перебоев с поставками импортных инструментов, материалов и оборудования цены на стоматологические услуги выросли. Сейчас поставки стабилизировались и рост цен не так выражен.

Банк России ожидает годовую инфляцию по стране в 2023 году на уровне 4,5-6,5%. В 2024 году она должна вернуться к отметке в 4%.

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