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ММК примет участие в международном металлургическом форуме Int'l Metal & Metallurgy Exhibition

УрБК, Магнитогорск, 18.05.2023. Специалисты Магнитогорского металлургического комбината (ММК) представят на международной выставке металлургической промышленности Int'l Metal & Metallurgy Exhibition широкий спектр собственной металлопродукции. Форум откроется 18 мая в китайском Гуанчжоу.

Как сообщает пресс-служба предприятия, рынок Китайской Народной Республики и других стран азиатского региона является для ММК одним из самых перспективных направлений экспортных продаж. В 2022 году Китай с долей 18% стал вторым по величине экспортным направлением в дальнем зарубежье. Сегодня открываются еще более широкие перспективы сотрудничества с потребителями в регионе, куда еще в начале 2000-х годов ММК поставлял более 1 млн тонн металлопродукции ежегодно.

«Магнитке, которая в настоящее время занимает лидирующие позиции на российском рынке металлопроката, есть что предложить китайским партнерам. Компания является поставщиком № 1 в России металлопродукции для автомобильной промышленности, единственным российским производителем белой жести, ведущим в Российской Федерации поставщиком оцинкованного и окрашенного проката с уникальным покрытием высокого качества, а также другой премиальной продукции, в числе которой толстолистовой прокат для трубной промышленности и линейка высокопрочного и износостойкого проката под брендом MAGSTRONG, предназначенного для производства нагруженных металлоконструкций, крановой, горнопроходческой, сельскохозяйственной и другой техники», — говорится в сообщении.

Международный форум металлургической промышленности Int’l Metal & Metallurgy Exhibition проходит с 18 по 20 мая. Он объединяет несколько узкоспециализированных выставок, представляющих новейшую продукцию и современные технологии. Участники обсудят актуальные вопросы металлургической промышленности в рамках круглых столов, презентаций, семинаров и научно-технической конференции. Ежегодное мероприятие проводится под управлением Министерства торговли Китайской Народной Республики при поддержке департамента внешней торговли и экономического сотрудничества провинции Гуандун. В числе его участников заявлены 780 компаний из 30 стран.

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