За январь-март на Урал были завезены медпрепараты и оборудование стоимостью 1,35 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2023. За январь-март 2023 года на Урал было завезено 159 партий медицинских изделий и оборудования на сумму 1 млрд 350 млн руб. Это в два раза больше, чем в аналогичный период прошлого года, в натуральном и денежном выражении, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.



Эксперты указывают на заинтересованность зарубежных компаний в присутствии на российском фармацевтическом рынке. Ключевыми производителями остаются Германия, Китай, США и Япония.



Виден спрос на фармацевтические субстанции для изготовления лекарственных средств. За I квартал инспекторы Уральской электронной таможни проконтролировали 20 поставок. Такие товары при ввозе облагаются налогом на добавленную стоимость по сниженной ставке 10%.



Для получения льготы препараты и фармсубстанции должны быть зарегистрированы в Госреестре лекарственных средств или Едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза и министерстве здравоохранения России. Самое дорогостоящее ввезенное оборудование — магнитно-резонансные томографы стоимостью 130 млн руб.