В Екатеринбурге перед судом предстанет доцент УрГУПС за взятки и мошенничество на сумму более 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2023. В Железнодорожный районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении доцента Уральского государственного университета путей сообщения (УрГУПС). Он обвиняется в получении взяток и мошенничестве.



Как сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России, 35-летний доцент УрГУПС в 2021 году организовал схему, с помощью которой похищал денежные средства вуза.



«Ряду студентов, не имеющим законных оснований на получение стипендии или имеющим право на стандартную стипендию, назначались выплаты до 40 тыс. руб. в месяц, вместе с этим до них доводилась ложная информация, что половину денежных средств необходимо передать обратно для выплаты вознаграждений учащимся, оказывавшим содействие работе приемной комиссии», — говорится в сообщении.



В сумме с помощью такой схемы доцент похитил около 800 тыс. руб.



Помимо этого, обвиняемый в том же году за взятки на сумму более 300 тыс. руб. выполнил и утвердил дипломные работы для 13 студентов.



Таким образом, мужчина обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159, пунктом «в» части 5 статьи 290, и 13 эпизодов по части 3 статьи 290 УК РФ.