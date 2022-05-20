Команда ММК заняла первое место на V Всероссийском Фестивале ГТО среди трудовых коллективов

УрБК, Магнитогорск, 17.05.2023. В Ижевске завершился V Всероссийский Фестиваль ГТО среди трудовых коллективов. Соревнование проходило на протяжении четырех дней, по его итогам победила команда от ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) и заслужила звание самого спортивного коллектива России.





Фото предоставлено управлением информации и общественных связей ММК



Как сообщает управление информации и общественных связей предприятия, также высокие результаты показали победители трех предыдущих фестивалей — команда Госкорпорации «Росатом», занявшая второе место. Работники НИУ «БелГУ» забрали бронзу.



Всего в соревнованиях приняли участие 50 команд из 45 регионов страны — 400 человек в возрасте от 25 до 59 лет.