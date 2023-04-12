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Перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области в январе-марте увеличились на 7,6%

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2023. В январе-марте перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Свердловскстат.

Всего было перевезено 45,8 млн пассажиров. Пассажирооборот составил 574,4 млн пасс. км (плюс 10,5% к уровню января-марта 2022 года).

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