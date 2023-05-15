Годовая инфляция в Свердловской области в апреле замедлилась до 2,28%

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2023. Инфляция на Среднем Урале в апреле составила 2,28% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (в марте — 3,51%). Об этом сообщает Свердловскстат. Продовольственные товары за год подешевели на 1,42%, непродовольственные — на 1,11%. Услуги подорожали на 12,49%, алкоголь — на 0,7%. Потребительские цены в регионе в апреле по сравнению с мартом выросли на 0,5%.

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