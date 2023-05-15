Курс доллара США на Московской бирже превысил 79 рублей

УрБК, Москва, 15.05.2023. По состоянию на 13.35 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 79,38 руб., евро — 86,29 руб.
С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 1,9%, европейской — на 4,19%.
УрБК, Москва, 17.04.2023. По состоянию на 13.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 81,55 руб., евро — ...22.03.2023 Курс доллара США с начала сегодняшних торгов вырос на 0,35%
УрБК, Москва, 22.03.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 76,93 руб., евро — ...10.03.2023 Курс доллара США на Мосбирже вырос до 75,98 рубля
УрБК, Москва, 10.03.2023. По состоянию на 13.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 75,98 руб., евро — ...07.03.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 75,38 руб., евро — вырос до 80,51 руб.
УрБК, Москва, 07.03.2023. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал снижаться, евро — расти. По ...16.01.2023 Курс доллара США с начала сегодняшних торгов снизился на 0,6%
УрБК, Москва, 16.01.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 68,38 руб., евро — ...