Курс доллара США на Московской бирже превысил 79 рублей

УрБК, Москва, 15.05.2023. По состоянию на 13.35 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 79,38 руб., евро — 86,29 руб. С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 1,9%, европейской — на 4,19%.

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