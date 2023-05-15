Мировые цены на кофейные зерна обновили многолетний максимум

УрБК, Москва, 15.05.2023. Мировые оптовые цены на кофейные зерна робусты, одного из самых популярных сортов кофе, достигли максимального уровня за последние 12 лет. Об этом сообщает газета «Известия» на основе данных Bloomberg.
Рост цен связан с резким увеличением спроса на зерна. Фермеры не успевают выращивать продукцию в таких количествах. При этом стоимость готовой продукции тоже выросла. Например, растворимый кофе в Германии стал на 20% дороже.
При этом уточняется, что в России подорожание в первую очередь объясняется снижением поставок западных брендов.
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