УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
15.05.2023

Свердловская область заняла восьмое место в рейтинге инвестиционной активности

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2023. Свердловская область заняла восьмую строчку в рейтинге инвестиционной активности регионов РФ. Это место Средний Урал поделил с Ленинградской областью. Исследование было проведено Фондом гражданского общества на основе данных Росстата.

Объем инвестиций на Среднем Урале в 2022 году увеличился на 17% по сравнению с предыдущим годом.

Возглавляют рейтинг Иркутская область, республики Саха (Якутия) и Татарстан. При этом самая высокая динамика инвестиций наблюдается на Алтае, в городе Севастополе и Владимирской области.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
30.01.2023 Свердловская область заняла 5-е место среди регионов РФ по активности контроля жителями своего ПКР

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2023. Свердловская область заняла 5-е место в рейтинге регионов РФ по активности контроля ...

29.03.2021 Свердловская область заняла 7 место в рейтинге регионов по итогам конкурса «Туристический сувенир»

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2021. Свердловская область заняла 7-е место в рейтинге регионов России по итогам проведения в ...

16.12.2020 Свердловская область заняла 16 место в рейтинге инвестпривлекательности регионов

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2020. Свердловская область заняла 16 место в рейтинге инвестиционной привлекательности ...

14.02.2018 Свердловская область заняла 11 место в рейтинге регионов по качеству жизни

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2018. Свердловская область заняла 11 место в рейтинге субъектов РФ по уровню качества жизни, ...

22.03.2016 Свердловская область заняла последнее место в экологическом рейтинге регионов России

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2016. Свердловская область заняла 85 место в экологическом рейтинге регионов России, который ...

Популярные новости
28.04.2023В Екатеринбурге 30 апреля будут изменены маршруты для девяти автобусов из-за проведения 85-й традиционной эстафеты «Весна Победы»05.05.2023В Чкаловском районе Екатеринбурга горит пластиковый мусор на площади 2 тыс. кв. метров05.05.2023В Екатеринбурге 9 мая будет изменено движение 19 маршрутов автобусов из-за праздничных мероприятий21.04.2023Автопарк автомобилей для оперативно-выездных бригад компании «Россети Урал» — «Екатеринбург» увеличился до 131 единицы20.04.2023Сотрудники челябинского Россельхознадзора предотвратили незаконную поставку в Екатеринбург 21 тонны китайских продуктов из Кыргызстана
Архив новостей
Май 2023 (331)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18