Свердловская область заняла восьмое место в рейтинге инвестиционной активности

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2023. Свердловская область заняла восьмую строчку в рейтинге инвестиционной активности регионов РФ. Это место Средний Урал поделил с Ленинградской областью. Исследование было проведено Фондом гражданского общества на основе данных Росстата.
Объем инвестиций на Среднем Урале в 2022 году увеличился на 17% по сравнению с предыдущим годом.
Возглавляют рейтинг Иркутская область, республики Саха (Якутия) и Татарстан. При этом самая высокая динамика инвестиций наблюдается на Алтае, в городе Севастополе и Владимирской области.
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