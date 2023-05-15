Свердловская область заняла восьмое место в рейтинге инвестиционной активности

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2023. Свердловская область заняла восьмую строчку в рейтинге инвестиционной активности регионов РФ. Это место Средний Урал поделил с Ленинградской областью. Исследование было проведено Фондом гражданского общества на основе данных Росстата.



Объем инвестиций на Среднем Урале в 2022 году увеличился на 17% по сравнению с предыдущим годом.



Возглавляют рейтинг Иркутская область, республики Саха (Якутия) и Татарстан. При этом самая высокая динамика инвестиций наблюдается на Алтае, в городе Севастополе и Владимирской области.