В Свердловской области в пять раз сократилось число обнаруженных фальшивых купюр

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2022. В I квартале 2022 года в банковской системе Свердловской области выявили 132 поддельные ...

Число выявленных поддельных банкнот на Среднем Урале за год снизилось на 40%

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2020. По итогам I квартала 2020 года в Свердловской области выявили и изъяли из оборота ...

Число выявленных поддельных купюр в Свердловской области в I квартале увеличилось на 75%

УрБК, Челябинск, 12.08.2019. В I полугодии 2019 года в банковской системе Челябинской области наблюдается более чем ...

На Южном Урале количество поддельных купюр сократилось более чем в два раза

За I квартал 2019 года в Челябинской области почти в три раза снизилось количество фальшивых купюр

УрБК, Челябинск, 24.04.2019. За три месяца 2019 года в банковской системе Челябинской области было обнаружено 63 ...