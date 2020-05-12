В Свердловской области в пять раз сократилось число обнаруженных фальшивых купюр

За I квартал 2023 года в Свердловской области было обнаружено 26 банкнот с признаками подделки. В аналогичный период прошлого года этот показатель составил 132 штуки, сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.
Экономический ущерб составил примерно 108 тыс. руб. Номинал в 5 тыс. руб. имела 21 купюра (в 2022 году — 108). Также выявлены три фальшивые банкноты в 1 тыс. руб. и по одной — 500 и 100 руб.
«Несмотря на снижение количества фальшивок в обороте, эксперты Банка России рекомендуют всегда быть внимательными при расчете наличными, особенно в небольших магазинах, на рынках или заправках», — говорится в сообщении.
Проверять рекомендуется минимум три защитных признака, выявляемых на просвет, ощупь и при наклоне. В первом случае должна быть видна микроперфорация. На ощупь можно почувствовать рельефные штрихи. При наклоне на гербе города перемещается вверх или вниз яркая блестящая горизонтальная полоса или меняется цвет изображения.
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