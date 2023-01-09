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В центре Екатеринбурга открылся фотопроект о медиках-наставниках

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2023. В центре Екатеринбурга открылся фотопроект «Наставник», посвященный медикам, которые передают свои знания новому поколению. В открытии поучаствовали глава свердловского минздрава Андрей Карлов и председатель Союза медицинского сообщества «Медицинская палата Свердловской области» Диляра Медведская, сообщает департамент информационной политики региона.

Мероприятие приурочено к году педагога и наставника, объявленного в 2023 году указом президента РФ. Оно нацелено на формирование кадрового потенциала медицинских учреждений в соответствии с целями нацпроекта «Здравоохранение».

В центре Екатеринбурга открылся фотопроект о медиках-наставниках

В рамках проекта в центре Екатеринбурга — на улице Вайнера, напротив здания областного минздрава, — представлены 35 фотографий свердловских медиков. Все снимки выполнил фотограф Александр Осипов. На них изображены врачи, медсестры и фельдшеры, которые активно участвуют в процессе наставничества. Они передают свои знания новому поколению медиков, помогая им развивать профессиональные навыки, решать рабочие и социальные задачи.

В центре Екатеринбурга открылся фотопроект о медиках-наставниках

«Идея фотопроекта — показать уральцам профессионалов высокого уровня. Каждый участник выставки не только ежедневно делает свое дело, но и передает свой опыт коллегам, делится знаниями и навыками. Мы видим успешных и уважаемых медиков из Красноуфимска, Ревды, Верхней Пышмы и других городов области. Выставка еще раз напомнит обществу о профессии врача и людях, не заметных в обычной жизни, но незаменимых и важных для каждого из нас», — отметил на церемонии открытия фотогалереи А. Карлов.

В создании проекта участвовали медики из всех управленческих округов Среднего Урала, работающие в разных направлениях. Проект сопровождался долгой подготовительной работой, а процесс съемок в специально оборудованной фотостудии занял примерно месяц. Чтобы создать некоторые художественные образы, использовались экспонаты, которые предоставил Свердловский областной музей истории медицины.

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