На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания с начала года выросла на 3%

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2023. В Свердловской области стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по области в конце марта 2023 года составила 5 тыс. 749,1 руб. Это на 3% больше по сравнению с показателем начала года. Об этом сообщает Свердловскстат.



Уточним, что в состав минимального набора продуктов входят хлеб, мука, крупы и макаронные изделия, молоко и молочная продукция, плодоовощная продукция, мясопродукты и другие продовольственные товары.