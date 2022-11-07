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На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания в конце декабря 2022 года выросла на 4,5%

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2023. В Свердловской области стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по области в конце декабря 2022 года составила 5 тыс. 578,3 руб. Это на 4,5% больше по сравнению с показателем начала года. Об этом сообщает Свердловскстат.

Уточним, что в состав минимального набора продуктов входят хлеб, мука, крупы и макаронные изделия, молоко и молочная продукция, плодоовощная продукция, мясопродукты и другие продовольственные товары.

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