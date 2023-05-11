На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания с начала года выросла на 8%

В Свердловской области стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по ...11.05.2023 На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания с начала года выросла на 3%
УрБК, Екатеринбург, 11.05.2023. В Свердловской области стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в ...13.02.2023 На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания в конце декабря 2022 года выросла на 4,5%
УрБК, Екатеринбург, 13.02.2023. В Свердловской области стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в ...07.11.2022 На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания с начала года выросла на 2,6%
В Свердловской области стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по ...07.11.2022 На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания с начала года выросла на 2,6%
УрБК, Екатеринбург, 07.11.2022. В Свердловской области стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в ...