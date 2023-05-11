На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания с начала года выросла на 8%

УрБК, Екатеринбург, 04.08.2023. В Свердловской области стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по области в конце июня 2023 года составила 6 тыс. 019,5 руб. Это на 7,9% больше по сравнению с показателем начала года, сообщает Свердловскстат.



Уточним, что в состав минимального набора продуктов входят хлеб, мука, крупы и макаронные изделия, молоко и молочная продукция, плодоовощная продукция, мясопродукты и другие продовольственные товары.