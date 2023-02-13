На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания с начала года выросла на 3%

В Свердловской области стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по области в конце марта 2023 года составила 5 тыс. 749,1 руб. Это на 3% больше по сравнению с показателем начала года. Об этом сообщает Свердловскстат.
Уточним, что в состав минимального набора продуктов входят хлеб, мука, крупы и макаронные изделия, молоко и молочная продукция, плодоовощная продукция, мясопродукты и другие продовольственные товары.
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