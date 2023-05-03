Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц снизился на 0,6%

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2023. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге снизился на 0,6%, за месяц — на 0,6%. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).
Всего в базе данных УПН к покупке предлагается 3 тыс. 405 квартир в уральской столице.
Средний срок экспозиции на вторичном рынке жилья составляет 108 дней.
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