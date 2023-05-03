В Екатеринбурге 9 мая будет изменено движение 19 маршрутов автобусов из-за праздничных мероприятий

УрБК, Екатеринбург, 05.05.2023. В Екатеринбурге 9 мая с 06.00 и до окончания праздничных мероприятий будет изменена схема движения автобусов в центре. Также на несколько часов будут изменяться маршруты автобусов в отдаленных районах города для проведения спортивных эстафет, сообщается на сайте ЕМУП «Гортранс».
Так, в центре города изменится схема движения автобусов № 24, 27, 28, 36, 50, 54, 57, 57а, 59. Транспорт будет объезжать закрытый проспект Ленина по соседним улицам.
С 09.45 до 14.00 на время проведения легкоатлетической эстафеты Кировского района «Весна Победы-2023» по улице Мира, от улицы Первомайской до улицы Малышева; по проспекту Ленина, от улицы Гагарина до улицы Мира, будет закрыто движение маршрутов № 27, 36, 50, 54, 58, 60, 75, 90.
С 10.30 до 12.00 на время проведения легкоатлетической эстафеты в микрорайоне Химмаш по улице Грибоедова, от переулка Углового до улицы Торговой, не будет ходить автобус № 36.
С 11.00 до 13.00 на время проведения легкоатлетической эстафеты и легкоатлетического пробега Орджоникидзевского района города Екатеринбурга, посвященных Дню Победы, по улице Ильича, от площади 1-й Пятилетки до улицы Кировградской; по улице Кировградской, от улицы Ильича до улицы 40-летия Октября; по проспекту Орджоникидзе, от улицы 40-летия Октября до площади 1-й Пятилетки, будет закрыто движение маршрутов № 96, 96б, 99.
Подробно ознакомиться с временными маршрутами движения транспорта можно на сайте ЕМУП «Гортранс».
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