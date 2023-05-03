В Екатеринбурге 9 мая будет изменено движение 19 маршрутов автобусов из-за праздничных мероприятий

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2023. В Екатеринбурге 8 мая на несколько часов будет изменена схема движения семи маршрутов ...

В Екатеринбурге 8 мая на несколько часов изменятся маршруты семи автобусов в связи с проведением торжественных мероприятий

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2023. В Екатеринбурге 30 апреля с 08.30 до 15.00 будет изменена схема движения для девяти ...

В Екатеринбурге 30 апреля будут изменены маршруты для девяти автобусов из-за проведения 85-й традиционной эстафеты «Весна Победы»

В Екатеринбурге с 25 апреля по 7 мая в связи с репетициями парада ко Дню Победы будут изменены маршруты девяти автобусов

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2023. В связи с проведением тренировок военной техники к параду 9 мая в Екатеринбурге в ...