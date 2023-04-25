В Екатеринбурге 30 апреля будут изменены маршруты для девяти автобусов из-за проведения 85-й традиционной эстафеты «Весна Победы»

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2023. В Екатеринбурге 30 апреля с 08.30 до 15.00 будет изменена схема движения для девяти маршрутов автобусов. В центре города будет перекрыт ряд улиц в связи с проведением 85-й традиционной эстафеты «Весна Победы» и легкоатлетического забега «Майская гроза», сообщает пресс-служба ЕМУП «Гортранс».
На время проведения соревнований будет перекрыто движение по улицам 8 Марта, от проспекта Ленина до улицы Бориса Ельцина; по улице Бориса Ельцина, от улицы 8 Марта до дома № 10 по улице Бориса Ельцина; по проспекту Ленина, от Хохрякова до улицы Карла Либкнехта; по улице 8 Марта, от улицы Малышева до проспекта Ленина.
Ознакомиться с временным маршрутом движения автобусов № 24, 27, 28, 36, 50, 54, 57, 57а, 59 можно на сайте ЕМУП «Гортранс».
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