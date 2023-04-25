УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:23

В Екатеринбурге 30 апреля будут изменены маршруты для девяти автобусов из-за проведения 85-й традиционной эстафеты «Весна Победы»

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2023. В Екатеринбурге 30 апреля с 08.30 до 15.00 будет изменена схема движения для девяти маршрутов автобусов. В центре города будет перекрыт ряд улиц в связи с проведением 85-й традиционной эстафеты «Весна Победы» и легкоатлетического забега «Майская гроза», сообщает пресс-служба ЕМУП «Гортранс».

На время проведения соревнований будет перекрыто движение по улицам 8 Марта, от проспекта Ленина до улицы Бориса Ельцина; по улице Бориса Ельцина, от улицы 8 Марта до дома № 10 по улице Бориса Ельцина; по проспекту Ленина, от Хохрякова до улицы Карла Либкнехта; по улице 8 Марта, от улицы Малышева до проспекта Ленина.

Ознакомиться с временным маршрутом движения автобусов № 24, 27, 28, 36, 50, 54, 57, 57а, 59 можно на сайте ЕМУП «Гортранс».

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
25.04.2023 В Екатеринбурге с 25 апреля по 7 мая в связи с репетициями парада ко Дню Победы будут изменены маршруты девяти автобусов

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2023. В связи с проведением тренировок военной техники к параду 9 мая в Екатеринбурге в ...

28.04.2017 В Екатеринбурге в связи с празднованием 1 Мая ограничат торговлю алкоголем

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2017. В Екатеринбурге 1 мая с 08.00 до 15.00 будет перекрыто движение всех видов транспорта ...

07.05.2014 В Екатеринбурге с 7 по 10 мая будут перекрывать улицы для проведения праздничных и спортивных мероприятий

УрБК, Екатеринбург, 07.05.2014. В Ленинском, Октябрьском, Верх-Исетском, Кировском, Чкаловском и Октябрьском районах ...

10.04.2012 Движение по части улиц Екатеринбурга будет закрыто для транспорта из-за подготовки к празднованию 9 мая

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2012. Администрация Екатеринбурга информирует жителей о закрытии движения транспорта на ...

15.04.2009 В Екатеринбурге 22 апреля планируется перекрыть движение всех видов транспорта по улице Новосибирской от улицы Военной до улицы Окружной с 9:00 до 14:00

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2009. В Екатеринбурге 22 апреля планируется перекрыть движение всех видов транспорта по улице ...

Популярные новости
07.04.2023В ТЦ «Европа» в Екатеринбурге откроется фотовыставка Every woman is a queen. Vol.131.03.2023Депутаты гордумы Екатеринбурга обсудили перспективы строительства образовательных учреждений в Академическом районе07.04.2023Книга «Занимательная история предпринимательства на Урале» была представлена в креативном кластере «Домна»07.04.2023Ведущий застройщик Академического района Екатеринбурга организовал экскурсию для школьников в Музей энергетики Урала31.03.2023Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала начали обновлять изоляцию на пяти ключевых центрах питания в Челябинской области
Архив новостей
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18