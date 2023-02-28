За март жители Свердловской области оформили ипотечные кредиты на 18,3 млрд рублей

За март 2023 года жители Свердловской области оформили 6 тыс. ипотечных кредитов на сумму 18,3 млрд руб. Оба показателя на треть больше, чем месяцем ранее. В среднем ипотека бралась на 23 года на сумму 3,1 млн руб., сообщает пресс-служба Уральского Главного управления Банка России.
«Прирост объема ипотечных кредитов по сравнению с февралем 2023 года отмечен как на первичном, так и на вторичном рынках. То есть он обеспечен не только программами господдержки, но и выдачами на рыночных условиях. Так, объем кредитования на новостройки вырос за месяц на 33%, а на вторичное жилье — на 36%», — рассказал экономист Уральского ГУ Банка России Сергей Горбунов.
Средневзвешенная ставка по ипотеке в марте составила 8,3%. Ипотечный портфель вырос на 2%, до 441 млрд руб. На ипотеку приходится более половины розничных кредитов в Свердловской области.
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