В Екатеринбурге двоих мужчин будут судить за хищение более 8,5 млн рублей под видом инвестиций

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2023. Екатеринбургская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении мужчин из Ижевска и Уфы. Они обвиняются в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, организованной группой, в особо крупном ущербе».
Как сообщает пресс-служба Свердловской области, обвиняемые под предлогом инвестирования с августа 2021 по май 2022 года обманули восемь граждан, завладев их средствами. Обвиняемые под видом финансовых экспертов общались с пострадавшими в мессенджерах. Они заверили их, что предоставляют бесплатные курсы по инвестированию на валютном рынке. Как только граждане вносили средства на банковский счет и переводили на обезличенные криптокошельки, злоумышленники похищали деньги. Ущерб от действий злоумышленников составил более 8,5 млн руб.
На данный момент уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.
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