В Екатеринбурге спрос на электросамокаты вырос в два раза

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2023. В Екатеринбурге с начала сезона проката спрос на аренду электросамокатов вырос в два раза в сравнении с аналогичными показателями 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба «МегаФона» на основании данных о скачивании приложений кикшеринга.



В теплый сезон такой способ передвижения выбирают горожане в возрасте от 17 до 25 лет (48% от общего числа). В то же время за год на треть увеличилось число пользователей СИМ на сервисах проката в возрасте старше 50 лет, уточняют специалисты сотового оператора.



Кроме того, в исследовании говорится, что в стране Екатеринбург занял третье место по количеству пользователей приложений аренды самокатов, уступив позиции только Москве и Санкт-Петербургу.



Добавим, что в апреле власти Екатеринбурга и городская ГИБДД предложили ограничить использование электросамокатов в праздничные дни и в часы пик. Предполагается, что будут сформированы ограничительные зоны, которые будут действовать в определенное время.