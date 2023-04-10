УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 14:23

В Екатеринбурге спрос на электросамокаты вырос в два раза

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2023. В Екатеринбурге с начала сезона проката спрос на аренду электросамокатов вырос в два раза в сравнении с аналогичными показателями 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба «МегаФона» на основании данных о скачивании приложений кикшеринга.

В теплый сезон такой способ передвижения выбирают горожане в возрасте от 17 до 25 лет (48% от общего числа). В то же время за год на треть увеличилось число пользователей СИМ на сервисах проката в возрасте старше 50 лет, уточняют специалисты сотового оператора.

Кроме того, в исследовании говорится, что в стране Екатеринбург занял третье место по количеству пользователей приложений аренды самокатов, уступив позиции только Москве и Санкт-Петербургу.

Добавим, что в апреле власти Екатеринбурга и городская ГИБДД предложили ограничить использование электросамокатов в праздничные дни и в часы пик. Предполагается, что будут сформированы ограничительные зоны, которые будут действовать в определенное время.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
10.04.2023 Власти Екатеринбурга и городская ГИБДД предложили ограничить использование электросамокатов в праздничные дни и в часы пик

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2023. Администрация Екатеринбурга предложила операторам средств индивидуальной мобильности ...

30.08.2022 На Среднем Урале спрос на аренду автомобиля летом вырос на 10,6%

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2022. В Свердловской области спрос на услугу аренды автомобиля летом 2022 года вырос на ...

11.02.2022 В Екатеринбурге спрос на аренду жилья вырос на 46%

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2022. В Екатеринбурге спрос на аренду жилья в 2021 году вырос на 46% по сравнению с 2020 ...

28.05.2021 Спрос на аренду машиномест в Екатеринбурге за год вырос в 2,9 раза

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2021. Спрос на аренду машиномест (число запрошенных контактов арендодателя на платформе) в ...

28.04.2021 В Екатеринбург заходит вторая сеть проката электросамокатов

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2021. В Екатеринбурге замечены электросамокаты крупной сети проката Urent. Первые ...

Популярные новости
07.04.2023В ТЦ «Европа» в Екатеринбурге откроется фотовыставка Every woman is a queen. Vol.107.04.2023Книга «Занимательная история предпринимательства на Урале» была представлена в креативном кластере «Домна»07.04.2023Ведущий застройщик Академического района Екатеринбурга организовал экскурсию для школьников в Музей энергетики Урала14.04.2023По распоряжению свердловского губернатора Евгения Куйвашева на улучшение качества жизни муниципалитетов будет направлено более 21 млн рублей07.04.2023В Челябинске транспортная прокуратура возбудила уголовное дело о незаконных валютных операциях на сумму более 17 млн рублей
Архив новостей
Май 2023 (103)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18