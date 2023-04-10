В Екатеринбурге спрос на электросамокаты вырос в два раза

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2023. В Екатеринбурге с начала сезона проката спрос на аренду электросамокатов вырос в два раза в сравнении с аналогичными показателями 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба «МегаФона» на основании данных о скачивании приложений кикшеринга.
В теплый сезон такой способ передвижения выбирают горожане в возрасте от 17 до 25 лет (48% от общего числа). В то же время за год на треть увеличилось число пользователей СИМ на сервисах проката в возрасте старше 50 лет, уточняют специалисты сотового оператора.
Кроме того, в исследовании говорится, что в стране Екатеринбург занял третье место по количеству пользователей приложений аренды самокатов, уступив позиции только Москве и Санкт-Петербургу.
Добавим, что в апреле власти Екатеринбурга и городская ГИБДД предложили ограничить использование электросамокатов в праздничные дни и в часы пик. Предполагается, что будут сформированы ограничительные зоны, которые будут действовать в определенное время.
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