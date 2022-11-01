На федеральные гранты на благоустройство будут претендовать 15 муниципалитетов Среднего Урала

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2023. В Свердловской области прошел региональный этап Всероссийского конкурса на лучший проект благоустройства в малых городах и исторических поселениях. В этом году на федеральный уровень будут переданы заявки 15 муниципалитетов, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



Глава регионального минЖКХ Николай Смирнов отметил, что Свердловская область участвует в конкурсе ежегодно с 2018 года. Победы в нем позволяют привлечь десятки миллионов рублей, что дает возможность реализовать востребованные проекты. В связи с этим число заявок постоянно растет.



В рамках конкурса победители в категории «исторические поселения» получают на развитие своих территорий от 70 млн руб., а малые города, в зависимости от численности жителей, — от 70 до 100 млн руб.



Со списком городов-участников и их проектами можно ознакомиться на официальном сайте правительства Свердловской области.