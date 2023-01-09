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В крупных компаниях хотят работать 76% соискателей из Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2023. Крупные российские частные компании оказались самыми привлекательными местами для потенциального трудоустройства у жителей Свердловской области. Работать в таком месте хотели бы 76% уральских соискателей. Чаще всего о таком желании заявляли юристы (82%), строители (78%) и специалисты по консалтингу и инвестициям (77%), говорится в исследовании hh.ru.

«Крупные частные компании у большинства соискателей ассоциируются с надежностью и стабильностью. Кроме того, многих привлекает социальный пакет, ДМС и развитая корпоративная культура — а эти «бонусы» чаще всего готов предложить именно крупный бизнес. Что касается «российской» прописки, то здесь чувствуется влияние событий последнего года: уход ряда зарубежных компаний не лучшим образом сказался на репутации таких организаций среди соискателей», — отметила руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.

Далее по привлекательности следуют субъекты малого и среднего бизнеса — вариант работы в таком месте подошел 53% респондентов. Чаще всего об этом говорили представители сфер «Туризм, гостиницы, рестораны» (65%), «Транспорт, логистика, перевозки» (59%) и «Розничная торговля» (57%). Привлекательным трудоустройство на малых и средних предприятиях делают их высокие темпы развития.

Второе место также делит вариант работы в международной компании — тоже 53%. Обычно его выбирали специалисты по консалтингу и инвестициям (72%), ИТ-специалисты (62%) и строители (58%).

Следом с результатом 47% идут российские компании с государственным участием. Их рассматривают представители сферы безопасности (73%), юристы (63%) и производственники (61%).

В российской компании с иностранным участием хотели бы работать 46% опрошенных. Меньше всего свердловчан интересует внештатное сотрудничество (35%), трудоустройство в государственных органах (33%), в некоммерческой организации (30%), в стартапе (29%), а также индивидуальное предпринимательство (иметь свой бизнес хотели бы 26%).

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