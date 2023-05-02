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В Свердловской области в 2022 году почти 30% населения имели среднедушевой доход в размере 27-45 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2023. Среднедушевой доход 27,4% населения Свердловской области в 2022 году составил 27-45 тыс. руб. Об этом сообщает Свердловскстат.

На втором месте оказалась группа населения региона с доходами свыше 60 тыс. руб. в месяц (23,5%), на третьем — от 19 до 27 тыс. руб. (15,8%), на четвертом — от 45 до 60 тыс. руб. (13,6%).

Самые малочисленные доли, в свою очередь, оказались у населения со среднедушевыми доходами в размере 14-19 тыс. руб. (9,5%), 10-14 тыс. руб. (6%), 7-10 тыс. руб. (2,9%), до 7 тыс. руб. (1,3%).

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