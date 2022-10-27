Авиабилеты по России летом могут подорожать на 10%

УрБК, Москва, 03.05.2023. Летом стоимость авиабилетов по России может вырасти на 10%. С таким заявлением выступил глава Минэкономразвития Максим Решетников со ссылкой на данные Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
«По оценке ФАС, которая сделана на основе информации авиакомпаний, рост цен авиабилетов на лето составит 10% по сравнению с ценами годом ранее. Вместе с тем Росстат дает чуть больше пока темп роста — март к марту рост эконом-класса плюс 20%», — цитирует его «Коммерсантъ».
Министр отметил, что особое внимание уделено повышению транспортной доступности курортов, поскольку примерно половину расходов на поездку «съедает» транспорт. В министерстве ожидают, что спрос на туристические поездки по стране вырастет минимум на 5%.
Также М. Решетников сказал, что на внутренних воздушных линиях емкость по планам авиаперевозчиков снизилась на 10%. А на международных — повысилась на 24%.
УрБК, Москва, 27.10.2022. Ситуация в российской экономике стабилизировалась, показатели превысили ожидания. С IV ...21.09.2022 Минэкономразвития прогнозирует спад ВВП по итогам 2022 года на 2,9%
По итогам 2022 года ВВП России сократится на 2,9%. По первоначальному прогнозу этот показатель должен был составить ...21.09.2022 Минэкономразвития прогнозирует спад ВВП по итогам 2022 года на 2,9%
УрБК, Москва, 21.09.2022. По итогам 2022 года ВВП России сократится на 2,9%. По первоначальному прогнозу этот ...17.12.2021 Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников изменил прогноз по ВВП до 4,3%
Рост ВВП РФ в 2021 году составит минимум 4,3%, что превышает ранее сделанные прогнозы. Об этом сообщил ...17.12.2021 Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников изменил прогноз по ВВП до 4,3%
УрБК, Москва, 17.12.2021. Рост ВВП РФ в 2021 году составит минимум 4,3%, что превышает ранее сделанные прогнозы. Об ...