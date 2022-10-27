Авиабилеты по России летом могут подорожать на 10%

УрБК, Москва, 03.05.2023. Летом стоимость авиабилетов по России может вырасти на 10%. С таким заявлением выступил глава Минэкономразвития Максим Решетников со ссылкой на данные Федеральной антимонопольной службы (ФАС).



«По оценке ФАС, которая сделана на основе информации авиакомпаний, рост цен авиабилетов на лето составит 10% по сравнению с ценами годом ранее. Вместе с тем Росстат дает чуть больше пока темп роста — март к марту рост эконом-класса плюс 20%», — цитирует его «Коммерсантъ».



Министр отметил, что особое внимание уделено повышению транспортной доступности курортов, поскольку примерно половину расходов на поездку «съедает» транспорт. В министерстве ожидают, что спрос на туристические поездки по стране вырастет минимум на 5%.



Также М. Решетников сказал, что на внутренних воздушных линиях емкость по планам авиаперевозчиков снизилась на 10%. А на международных — повысилась на 24%.