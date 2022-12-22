УБРиР получил две награды на конкурсе E+ Awards за рекламную кампанию

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) дважды стал призером престижной маркетинговой премии E+ Awards 2023 (предыдущее название конкурса — Effie Awards Russia). Банк взял бронзу в категориях «Банки.Финансы.Страхование» и «Бизнес-Вызовы/ Давид против Голиафа» за рекламную кампанию «Ваш второй банк, чтобы не зависеть от первого».



Как сообщает пресс-служба УБРиР, всего в премии участвовало свыше 100 рекламных концепций. Жюри из более чем 300 судей рассматривало самые лучшие кейсы российского маркетинга: ведущих брендов, крупнейших рекламных агентств, признанных экспертов.



По словам директора департамента маркетинга УБРиР Олеси Калмыковой, банк расширяет свою целевую аудиторию за счет привлечения клиентов сегмента 25+. Это связано с тем, что люди в таком возрасте обычно осознанно начинают самостоятельную жизнь и активнее пользуются банковскими услугами.



«Нам приятно, что профессиональное жюри высоко оценило креатив и маркетинговый профессионализм команды, работавший над данным проектом. Важно, что кампания подтвердила свою эффективность проведенными замерами и исследованиями. Выросло знание бренда УБРиР в целом, и усилились все метрики, касающиеся имиджа. Нас стали рассматривать те, кто еще не был клиентом нашего банка», — отметила Олеся Калмыкова.



Напомним, что УБРиР в прошлом году обновил позиционирование и совместно с рекламным агентством «Восход» разработал новую креативную концепцию, отразив в ней суть обращения банка к целевой аудитории: «Ваш второй банк, чтобы не зависеть от первого».