Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц снизился на 0,3%

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2023. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге вырос на 0,4%, за месяц — снизился на 0,3%. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН). Всего в базе данных УПН к покупке предлагается 3 тыс. 430 квартир в уральской столице. Средний срок экспозиции на вторичном рынке жилья составляет 3,5 месяца.

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