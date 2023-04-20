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Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц снизился на 0,3%

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2023. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге вырос на 0,4%, за месяц — снизился на 0,3%. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).

Всего в базе данных УПН к покупке предлагается 3 тыс. 430 квартир в уральской столице.

Средний срок экспозиции на вторичном рынке жилья составляет 3,5 месяца.

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