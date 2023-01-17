Ряд зарубежных автомобильных брендов ограничил функционал своих мобильных приложений в России

УрБК, Москва, 02.05.2023. Автомобильные бренды Skoda, Kia, Infiniti, Nissan и Renault ограничили функционал своих официальных автомобильных приложений в России. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на представителей отрасли.
Владельцы этих иномарок не могут запустить с помощью приложения двигатель и посмотреть остаток топлива. В некоторых случаях недоступны обновления программ, которые контролируют работу мотора, ABS и тормозной системы.
Один из источников издания рассказал, что сейчас все участники автомобильного рынка имеют проблемы с поддержкой приложений и программного обеспечения после ухода иностранных компаний. Однако у некоторых приложений пока что работают все функции, сообщил другой источник.
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