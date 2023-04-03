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Число нереализованных квартир в новостройках Екатеринбурга превысило 47 тысяч

В апреле 2023 года число нереализованных квартир в новостройках Екатеринбурга выросло до 47,1 тыс. (+5% к предыдущему месяцу и 61% к апрелю 2022 года ). Об этом в своем блоге REBURG на «Яндекс.Дзен» со ссылкой на данные платформы bnMAP.pro написал начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков.

При этом доля готовых (сданных в эксплуатацию) квартир, по словам М. Хорькова, в этой цифре невелика — лишь 7,3%.

Также, по его словам, число нереализованных студий за последний год выросло на 90%, однокомнатных квартир — на 66%, двухкомнатных — на 47%, трехкомнатных — на 45%, четырехкомнатных — на 23%.

«Девелоперы Екатеринбурга, в отличие от большинства других городов, достаточно быстро нарастили объем строительства и насытили рынок. Это ограничило темпы роста цен и сохранило возможность привлечения новых покупателей в текущих условиях», — отмечает М. Хорьков.

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