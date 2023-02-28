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Челябинские аграрии с начала 2023 года получили 1,8 млрд рублей кредитов

УрБК, Челябинск, 02.05.2023. С начала 2023 года аграрии Челябинской области получили кредиты на 1,8 млрд руб. Размер их кредитного портфеля достиг 30 млрд руб., сообщает пресс-служба Отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России.

Весенние полевые работы на Южном Урале стартовали в конце апреля. В этом году посевная площадь в регионе вырастет на 7 тыс. гектаров, почти до 2 млн гектаров. Сельхозпредприятиям будут выданы субсидии на покупку удобрений к посевной кампании. Помимо этого, в 2022 году власти некоторых уральских регионов подписали с крупнейшими производителями и продавцами удобрений договоры о поставках на льготных условиях по фиксированной цене.

«Федеральные и региональные меры господдержки агропромышленной отрасли Челябинской области позволяют сдерживать рост цен, вызванный увеличением издержек производства. Сельхозпроизводители в краткосрочной перспективе не ожидают существенных изменений в области ценообразования», — говорится в сообщении.

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