Продажи смартфонов на вторичном рынке Екатеринбурга выросли на 18%

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2023. За I квартал 2023 года в Екатеринбурге на «Авито» было продано на 18% больше смартфонов, чем в аналогичный период прошлого года. В среднем по России продажи также выросли на 18%. Об этом говорится в исследовании площадки.
В среднем новый мобильный телефон в уральской столице в январе-марте можно было приобрести за 39 тыс. 970 руб., б/у — за 15 тыс. 460 руб. Для подержанных устройств за год цена снизилась на 5%.
Самыми востребованными в России брендами оказались Apple, Xiaomi и Samsung.
«Мы наблюдаем переориентацию покупателей с традиционной розницы в сторону Авито и маркетплейсов. Это происходит из-за дефицита ряда новых позиций и выросших цен в привычных офлайн-магазинах. В то время как на онлайн-платформах покупателям доступен более широкий выбор, так как продавцы быстрее наладили альтернативные каналы поставок. При этом россияне не спешат отказываться от любимых брендов, так, доля Apple в продажах стабильно растет каждый квартал и составляет уже 59%», — прокомментировал руководитель категории «Бытовая техника и электроника» в «Авито» Павел Комаров.
При этом он уточняет, что высокая конкуренция со стороны китайских брендов сказывается на структуре продаж. Эксперт ожидает роста числа китайских устройств на российском рынке.
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