Четверть жителей Свердловской области столкнулись с задержкой зарплаты в прошлом году

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2023. В течение 2022 года 26% жителей Свердловской области столкнулись с задержкой зарплаты. Из них у 6% опрошенных такое произошло один раз, у 20% — несколько. Всегда вовремя получал оплату 71% респондентов, 3% не работали в 2022 году. Об этом сообщается в исследовании hh.ru.



Чаще всего о несвоевременном получении денег говорили представители отраслей «Туризм, гостиницы, рестораны» (48% опрошенных дали такой ответ), «Искусство, развлечения, массмедиа» (33%), «Строительство, недвижимость» (30%). Реже всего задержки возникали в сферах «Наука, образование», «Юристы» и «Производство, сервисное обслуживание».



Среди столкнувшихся с задержкой 36% не получили какого-либо объяснения причин от работодателя. У 38% это было связано с финансово-экономическими проблемами в работе организации, у 17% — с внешними финансово-экономическими проблемами, у 13% — с проблемами на стороне зарплатного банка-партнера, у 11% — с ошибками в бухгалтерии.



Добавим, что в среднем по России с задержкой зарплаты в прошлом году столкнулся 21% респондентов. Вовремя получали деньги 75%, а 5% не работали.