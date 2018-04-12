УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:21

Авиакомпания «Уральские авиалинии» отмечена наградой «Крылья России-2022»

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2023. Авиакомпания «Уральские авиалинии» стала лауреатом премии «Крылья России» в номинации «Авиакомпания года — пассажирские перевозки на МВЛ, группа 1» (объем перевозок — от 1,5 млн пасс.). Награда была вручена на 26-й церемонии в Москве, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

В «Уральских авиалиниях» отметили, что организация смогла в 2022 году сохранить коллектив и пересмотреть сеть маршрутов внутри страны. Было открыто более 20 новых внутренних направлений, включая Грозный, Махачкалу, Владикавказ, Астрахань и другие. В рамках регулярной полетной программы в Таджикистан и Киргизию было перевезено свыше 2,8 млн человек. В итоге международный пассажиропоток авиакомпании превысил показатели 2021 года.

Национальная отраслевая премия «Крылья России» учреждена в 1997 году Российской ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта и отраслевым изданием «Авиатранспортное обозрение» и уже много лет является признанной отраслевой наградой, отмечающей успехи отечественных авиакомпаний в развитии гражданской авиации страны. Номинантов оценивал независимый экспертный совет, состоящий из представителей авиационной отрасли, общественных организаций и СМИ.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
12.04.2018 «Уральские авиалинии» удостоены звания «Авиакомпания года» на премии «Крылья России-2017»

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2018. «Уральские авиалинии» удостоены звания «Авиакомпания года» на премии «Крылья ...

08.04.2014 ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» стало лауреатом и дипломантом национальной отраслевой премии «Крылья России»

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2014. Авиакомпания «Уральские авиалинии» вновь стала лауреатом и уже трехкратным дипломантом ...

09.04.2013 ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» удостоена премии «Крылья России-2012»

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2013. Авиакомпания «Уральские авиалинии» победила в номинации «Авиакомпания года — ...

29.03.2011 Авиакомпания «Уральские авиалинии» в очередной раз стала лауреатом национальной премии «Крылья России»

В Москве состоялась XIV церемония награждения лауреатов и дипломантов национальной авиационной премии «Крылья России». ...

29.03.2011 ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» в очередной раз стало лауреатом национальной авиационной премии «Крылья России»

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2011. В Москве состоялась XIV церемония награждения лауреатов и дипломантов национальной ...

Популярные новости
07.04.2023В ТЦ «Европа» в Екатеринбурге откроется фотовыставка Every woman is a queen. Vol.131.03.2023Депутаты гордумы Екатеринбурга обсудили перспективы строительства образовательных учреждений в Академическом районе07.04.2023Книга «Занимательная история предпринимательства на Урале» была представлена в креативном кластере «Домна»07.04.2023Ведущий застройщик Академического района Екатеринбурга организовал экскурсию для школьников в Музей энергетики Урала31.03.2023Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала начали обновлять изоляцию на пяти ключевых центрах питания в Челябинской области
Архив новостей
Апрель 2023 (657)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18