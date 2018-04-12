Авиакомпания «Уральские авиалинии» отмечена наградой «Крылья России-2022»

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2023. Авиакомпания «Уральские авиалинии» стала лауреатом премии «Крылья России» в номинации «Авиакомпания года — пассажирские перевозки на МВЛ, группа 1» (объем перевозок — от 1,5 млн пасс.). Награда была вручена на 26-й церемонии в Москве, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.



В «Уральских авиалиниях» отметили, что организация смогла в 2022 году сохранить коллектив и пересмотреть сеть маршрутов внутри страны. Было открыто более 20 новых внутренних направлений, включая Грозный, Махачкалу, Владикавказ, Астрахань и другие. В рамках регулярной полетной программы в Таджикистан и Киргизию было перевезено свыше 2,8 млн человек. В итоге международный пассажиропоток авиакомпании превысил показатели 2021 года.



Национальная отраслевая премия «Крылья России» учреждена в 1997 году Российской ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта и отраслевым изданием «Авиатранспортное обозрение» и уже много лет является признанной отраслевой наградой, отмечающей успехи отечественных авиакомпаний в развитии гражданской авиации страны. Номинантов оценивал независимый экспертный совет, состоящий из представителей авиационной отрасли, общественных организаций и СМИ.